Inter, il Racing ha chiesto Lautaro in prestito: no dei nerazzurri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martinez blindato dall'Inter. Il Racing Avellaneda ha infatti chiesto informazioni ai nerazzurri per riavere il giocatore in prestito ma il blitz è fallito per la volontà della società meneghina di trattenere El Toro e farlo maturare alla corte di Luciano Spalletti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.