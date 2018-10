Inter, il rinnovo di Skriniar per adesso resta in stand by

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan Skriniar, al centro delle attenzioni di diversi top club europei dopo una prima stagione nerazzurra super, nelle ultime ore ha parlato chiaro: "Non penso a queste cose". Di vero, però, c’è che lo United la scorsa estate ha offerto all'Inter 65 milioni. E di vero c’è che l’ex Samp non ha ancora rinnovato il contratto con la società di corso Vittorio Emanuele. Skriniar - sottolinea La Gazzetta dello Sport - oggi guadagna 1,7 milioni netti a stagione, ma l’ingaggio è destinato a salire leggermente dall'anno prossimo e sino al 2022, scadenza naturale del contratto. L’Inter, dopo la fine dello scorso campionato, ha offerto un aumento del 50% dello stipendio, salendo a 2,5 milioni all’anno sino al 2023, cioè un anno in più rispetto a oggi. Sembrava un tavolo già apparecchiato, serviva solo la firma: però Skriniar, non ha accettato l’offerta della dirigenza nerazzurra e ha alzato ulteriormente l’asticella delle richieste economiche sino a 3 milioni a stagione. I contatti tra le parti si sono quindi raffreddati e la trattativa è rimasta indietro.