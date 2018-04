Inter, il riscatto di Nagatomo è la priorità di Terim al Galatasaray

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Fanatik in Turchia, il tecnico del Galatasaray Fatih Terim avrebbe inserito il riscatto di Yuto Nagatomo dall'Inter tra le priorità di mercato in vista della prossima estate. Non c'è accordo con i nerazzurri, ma il club turco farà di tutto per prolungare la permanenza del giapponese a Istanbul.