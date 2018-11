Inter, il ritorno di Coutinho: da timido talento a rimpianto da 160 milioni

© foto di J.M.Colomo

Stasera Philippe Coutinho farà il suo ritorno a San Siro da uomo maturo e da calciatore pagato la bellezza di 160 milioni di euro dal Barcellona per strapparlo al Liverpool. Una volta però il brasiliano era un giovane timido talentuoso fantasista agli ordini di Mourinho nell'anno del Triplete e successivamente semi-anonimo calciatore che aveva i colpi per esplodere ma non il carattere per farlo in tempi brevi. All'interno del club nerazzurro tutti si erano accorti che una volta diventato adulto avrebbe potuto esplodere alla grande, ma i tempi incerti spinsero i dirigenti a cederlo per 10 milioni di euro in Premier League. Un rimpianto da 160 milioni che stasera calcherà nuovamente il manto erboso del Meazza, ma da avversario. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.