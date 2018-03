Inter, il tecnico del Valencia: "Il riscatto di Kondogbia è cosa fatta"

Il riscatto di Geoffrey Kondogbia da parte del Valencia può dirsi cosa fatta. A dire probabilmente l'ultima parola sulla vicenda è l'allenatore del club iberico Marcelino, che al termine del match contro l'Alaves ha annunciato: "Io do per fatto l'acquisto di Kondogbia, non mi andrebbe nemmeno chiesto; è come chiedermi se preferisco una 600 o una Lamborghini", riporta Fcinternews.it.