Inter, il Torino vuole Candreva in prestito a gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il Torino negli ultimi giorni ha sondato il campo per Antonio Candreva, laterale dell'Inter. Il club granata vorrebbe il calciatore romano in prestito per la seconda parte di stagione perché ritiene le sue caratteristiche congeniali alle idee tattiche dell'allenatore Walter Mazzarri.