Inter, in gran segreto il rinnovo di Icardi fino al 2023

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Icardi e l'Inter hanno già raggiunto da tempo l'intesa per il rinnovo fino al 2023. L'indiscrezione arriva da Tuttosport: per il quotidiano sportivo il capitano dei nerazzurri avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo addirittura prima delle vacanze, con il prolungamento di contratto in attesa solo di essere ratificato. Questo spiegherebbe il perché il nome di Icardi è sempre rimasto in disparte e mai al centro di super offerte di mercato.