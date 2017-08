Inter, in serata incontro con gli intermediari di Mangala

© foto di J.M.Colomo

L'Inter ha fretta di chiudere per Eliaquim Mangala: stando a quanto riferisce FcInterNews.it, questa sera Walter Sabatini incontrerà gli intermediari che stanno curando la trattativa per la cessione del giocatore francese del Manchester City. Sabatini punta al diritto di riscatto, ma potrebbe anche accettare un diritto da commutare in obbligo in base a determinate condizioni.