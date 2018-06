Inter, in serata summit col Sassuolo per Duncan e Politano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Sky Sport, la dirigenza dell'Inter ha in programma un incontro con il Sassuolo in serata per parlare di Alfred Duncan e Matteo Politano. Per il primo si tratterebbe di un ritorno, mentre il secondo interessa anche a Napoli e Milan. E non è escluso che nel summit si discuta di un'operazione in sinergia tra le due società per Nicolas Gonzalez.