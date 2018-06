Inter, incontro con l'agente di Bruno Fernandes: trattativa in stand-by

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes, dopo essersi svincolato dallo Sporting Lisbona, è finito nel mirino di alcuni club italiani, tra cui la Roma e l'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport i nerazzurri nei giorni scorsi hanno incontrato l'agente del portoghese e anche se per il momento stanno seguendo più concretamente altre piste hanno deciso di lasciare la trattativa in stand-by, in attesa di ulteriori sviluppi.