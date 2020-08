Inter, incontro in Germania con il Bayern Monaco per parlare del futuro di Perisic

La campagna tedesca dell'Inter sarà un'occasione per per i nerazzurri per parlare da vicino con il Bayern Monaco del futuro di Ivan Perisic. Secondo quanto riportato dal portale croato Sportske Novosti la permanenza del croato alla corte di Hansi Flick sembrava certa almeno fino a quando è esplosa l'emergenza Covid-19 che ha costretto i bavaresi a rivedere i piani. L'Inter vorrebbe venderlo, ma il Bayern lo acquisterà solo se i nerazzurri abbasseranno le iniziali pretese economiche, pari a 20 milioni di euro. Perisic vorrebbe restare al Bayern Monaco perché preferirebbe far crescere in Germania i propri figli.