© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus e Manchester United sono vicini per il passaggio in bianconero di Matteo Darmian, ma l'inserimento dell'Inter delle ultime ore potrebbe cambiare le carte in tavola. Ausilio e Marotta hanno proposto un prestito da 3 milioni con riscatto fissato a 8 milioni con 3,5 milioni all'anno di ingaggio per l'esterno. Una proposta seria che verrà presa in considerazione dalle parti in causa anche se Darmian sarebbe più indirizzato verso il ritorno a Torino. Una trattativa che si complica, con il Bologna, che pareva in pole per arrivare a Spinazzola, che si è gettato a capofitto su Caceres in uscita dalla Lazio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.