Inter, inserimento per Younes. Il giocatore vuole solo il Napoli

Secondo quanto riportato da Rai Sport, l'Inter avrebbe provato l'inserimento per Amin Younes, talentuoso esterno offensivo in forza all'Ajax. Il giocatore, però, ha ribadito che la sua priorità è il passaggio al Napoli, in questa finestra di mercato o la prossima e la dirigenza nerazzurra ne ha preso atto. Giuntoli proverà a portarlo subito in Campania.