© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo la Cina per Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato da Panorama il centrocampista piace infatti molto al Monaco e i nerazzurri potrebbero intavolare una trattativa con il club del Principato che comprenderebbe anche Keita Balde, arrivato in prestito con diritto di riscatto durante la scorsa estate.