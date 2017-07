Inter, Izzo perfetto per Spalletti. Ma per adesso è solo un'idea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Opzione Armando Izzo per l'Inter, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport. Quella del genoano è una pista possibile, visto che il 25enne napoletano può giocare da terzino ma anche in una difesa a tre, ha grinta e corsa da vendere. Un profilo che potrebbe sposarsi perfettamente con il credo di Spalletti. Qualche contatto tra i due club c’era già stato nell’ambito della trattativa che porterà a Milano i giovani attaccanti genoani Pellegri e Salcedo. Non vanno esclusi nuovi sviluppi.