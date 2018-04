Inter, Joao Mario ai saluti: "Con loro è finita, sono il mio passato"

© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS

Dopo il successo contro il Southampton, Joao Mario, ex centrocampista dell'Inter, ha chiuso definitivamente le porte ad un ritorno in Italia: "Sono felice per il gol, ma soprattutto per aver aiutato la squadra ad ottenere una vittoria importante. Adesso guardo al futuro, con l’Inter è finita, è il passato. Voglio dimostrare il mio valore e restare qui fino alla fine della stagione". Il portoghese ora dovrà convincere la formazione londinese a pagare il suo salatissimo (40 milioni di euro circa, ndr) riscatto.