Inter, Joao Mario: "I compagni mi hanno aiutato negli ultimi 5 mesi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto nel postpartita di Lazio-Inter ai microfoni di RaiSport, il centrocampista nerazzurro Joao Mario ha parlato della partita dell'Olimpico, la sua prima in stagione. "La squadra ha fatto una bellissima partita. Ringrazio i miei compagni che mi hanno aiutato, negli ultimi 5 mesi come contro la Lazio. Stiamo vivendo un ottimo momento, bisogna continuare così. Noi come antiJuve? Non è facile, loro stanno facendo un ottimo lavoro. Noi anche, dobbiamo continuare.