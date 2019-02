Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'arrivo della squadra negli spogliatoi di San Siro, in zona mista il centrocampista nerazzurro Joao Mario ha parlato ai microfoni di InterTV in vista della gara contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole.

Si arriva a questa partita dopo due vittorie consecutive, entrambe arrivate in trasferta.

"Abbiamo vinto due partite di fila fuori casa, speriamo di tornare a vincere nella nostra casa. E' quello che vogliamo tutti: speriamo di fare una grande partita".

Quanto sarebbe importante vincere al Meazza, in vista delle due trasferte consecutive in campionato?

"Questa è una partita buona per prendere fiducia in vista del ritorno col Rapid. Ma adesso pensiamo alla Samp, che è una buona squadra. Vogliamo regalare qualcosa ai nostri tifosi: speriamo di vincere, ovviamente".