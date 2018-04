Inter-Juventus, è sold out! 5 milioni di incasso, record per il calcio italiano

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Attraverso il sito ufficiale del club, l'Inter annuncia il sold out per la sfida tra Inter e Juventus. Oltre 5 milioni di incasso per l'evento, record assoluto per il calcio italiano: "Con 78.328 spettatori #InterJuventus è sold out! 🙌 Oltre 5 milioni di incasso, record assoluto per il calcio italiano".