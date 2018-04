Le sue parole a Premium Sport

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Yann Karamoh, attaccante dell'Inter, prima del match col Chievo è intervenuto al microfono di Premium Sport: "E' importante vincere per non perdere terreno nella corsa alla Champions League. L'Inter deve cercare di vincere assolutamente perché poi ci sarà la Juventus la prossima settimana. La cosa più importante per noi è arrivare in Champions, è l'obiettivo di tutti".