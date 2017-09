Inter, Karamoh: "Mi ispiro a Neymar. Ma anche a Quaresma e Dybala"

© foto di Image Photo Agency

"È un nuovo calcio, spero di migliorare tanto". Nel corso dell'intervista rilasciata in giornata a Premium Sport, l'esterno offensivo dell'Inter Yann Karamoh, arrivato nel mercato estivo dall'Inter, ha svelato alcuni retroscena di mercato e rivelato alcuni modelli: "Sono arrivato in una nuova squadra, per me è importante sapere che puntano su di me. Il PSG si aspettava dei passi avanti da me, l'Arsenal, invece, ha contattato i miei agenti per prendermi subito. C'è stato anche l'interessamento del Monaco e del Lione, ma io avevo deciso di venire qui. Il calcio italiano per me è una novità, qui c'è molta più qualità rispetto alla Francia, si è visto lo scorso anno in Juventus-Monaco. Qui è dura, in Francia ero abituato ad allenarmi in questo modo, ma spero di migliorare tanto. A chi mi ispiro? Ci sono tanti campioni, mi ispiro a Neymar, Quaresma e anche a Dybala, lo ammiro molto".