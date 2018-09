Inter, Karamoh-Saint Etienne sfumato per motivi economici

Fonte: fcinternews.it

Dalla Francia, nello specifico sulle colonne di Sud-Ouest, spunta un retroscena di mercato relativo Yann Karamoh, attaccante passato dall'Inter al Bordeaux dopo che sembrava a un passo dal trasferimento a titolo temporaneo al Saint-Etienne. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano regionale, l'ex Caen era molto interessato a una possibile avventura in biancoverde, ma la dirigenza degli stéphanois non ha spinto con convinzione perché bloccata da motivi finanziari. Ragion per cui hanno preferito virare su Yannis Salibur.