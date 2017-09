Inter, Karamoh: "San Siro fantastico, contento dell'esordio"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Yann Karamoh ha parlato ai microfoni di Inter Channel dopo il successo contro il Genoa: "Era una partita importante da vincere - sottolinea Fcinternews.it -. Un gol importante quello di Danilo per la società e per la squadra. Spalletti parlava un po' francese e mi ha detto cosa fare: prendere palla, andare in area e dare una mano alla squadra. Speravo di aiutare con le mie percussioni e portando vivacità al gioco. San Siro? Davvero fantastico sono contento di aver esordito".