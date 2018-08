Inter, Keita nelle prossime ore. Già fissate le visite mediche

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter attende le prossime ore per chiudere l'affare legato a Keita Baldé Diao. L'ex attaccante della Lazio tornerà così in Serie A, lasciando il Monaco dopo appena una stagione. L'intesa tra le Società è già stata trovata: 5 milioni di euro per il prestito, 34 per il diritto di riscatto. Per l'ex biancoceleste è pronto un contratto quinquennale da firmare con i meneghini. Per Sport Mediaset visite in programma entro lunedì.