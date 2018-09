Inter, Keita: "Rosa ampia, tutti possono fare la differenza"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Keita Baldé ha parlato ai microfoni di InterTV dopo l'1-0 sulla Samp. "Mi piace puntare l'uomo e superarlo. Avevamo bisogno di questo con una Samp che si chiudeva molto. Il mister me l'ha chiesto e penso di averlo fatto bene. Questi episodi ci saranno sempre, nessuno ci regalerà nulla. Ma noi dobbiamo giocare gara dopo gara e pensare di vincere sempre, tanto in Italia quanto in Europa. Ora sarà molto importante dare continuità alle vittorie, specie in campionato. Dobbiamo dare tutto, abbiamo una rosa ampia e tutti possono fare la differenza".