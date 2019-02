Inter, l'ex agente di Icardi: "Non sono sorpreso dal caos, colpa di Wanda"

Fonte: fcinternews.com

Sul caos Icardi torna a parlare Abian Morano, l'ex agente del bomber argentino che l'ha visto crescere e spiccare il volo verso il grande calcio, prima della separazione. Morano ha rilasciato una lunga intervista al catalano Sport.

Com'era Mauro da bambino?

"Era molto tranquillo, uno studente modello, che viveva in serenità tra amici e famigliari".

Quanto è durata la tua procura?

"Fino a giugno 2015, l'anno in cui si laureò capocannoniere della Serie A italiana".

Icardi ha lasciato il Barça oppure è stato cacciato dal club catalano?

"È stato Mauro a lasciare il Barça per mia decisione. I numeri di Mauro sono iniziati a calare quando il sistema di gioco ha portato al falso nueve, e così abbiamo deciso di andare via".

A quando fai risalire il cambiamento di Icardi?

"Fino a quando Wanda non è entrata nella sua vita, tutto scorreva regolarmente. Era umile, concentrato, con gli stessi amici e con la voglia di crescere nel mondo del calcio. Poi stop. Ha cambiato tutto, dal modo di vedere la vita alla perdita dell'umiltà. Ha iniziato a condurre uno stile di vita che personalmente ritengo non sia quello giusto per lui".

Continue critiche gli piovono addosso anche dalla sorella. Il loro rapporto è sempre stato questo?

"No, non aveva mai avuto problemi con la sua famiglia. I genitori sono separati, ma il gruppo famigliare è rimasto solido".

Sei sorpreso del momento delicato che sta attraversando Mauro?

"Onestamente no, non sono sorpreso. Avevo già intravisto i segnali del cambiamento stando a contatto un po' con il suo nuovo agente. Il fatto che l'agente sia anche la moglie è un fattore di forte condizionamento per lui. Credo che la sua carriera sia messa a repentaglio da questa situazione".

E quale può essere il suo futuro?

"Secondo me, se ben consigliato, è uno dei migliori centravanti al mondo".