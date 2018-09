Inter, l'imputato è Spalletti. Ieri un vertice con Ausilio e Gardini

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

All'interno dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport c'è un lungo approfondimento dedicato alla partita di ieri tra Inter e Parma, vinta 0-1 dai ducali, e alle colpe in merito del tecnico nerazzurro Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo si è messo sul banco degli imputati. E se nel post-partita c'è stato anche un incontro con Ausilio e Gardini negli spogliatoi per analizzare i motivi della sconfitta, è anche vero che l'Inter in questo momento sembra avere un problema soprattutto mentale. E chi deve risolverlo se non il tecnico?