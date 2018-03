Inter, l'obiettivo Lobotka: "Sto bene al Celta. Mercato? Ci pensa il mio agente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parlando in conferenza stampa dopo l'allenamento di preparazione al match contro il Malaga, il centrocampista del Celta Vigo Stanislav Lobotka è tornato sulle voci che lo volevano fortemente nel mirino dell'Inter a gennaio: "Se ne è parlato molto, ma di queste cose alla fine se ne occupa il mio agente. Io non penso però di andare in un altro club europeo, qui sto bene. Sono concentrato sulla mia squadra; il mio obiettivo è continuare a lavorare perché il Celta possa tornare in Europa". A riportarlo è FcInterNews.it.