Inter, l'ufficialità di Marotta dopo sfida alla Juve. Ma è operativo da subito

Udinese al lavoro sul mercato. Prosegue l’attività di scouting del club bianconero. Contatti per il trequartista dell’Arsenal de Sarandi, Lucas Necul, classe 99. È un profilo che piace, l’Udinese sta studiando la situazione. E nei prossimi mesi l’apprezzamento potrebbe diventare qualcosa...

Beppe Marotta è arrivato a Milano, con il volo da Shanghai, questa mattina alle 6.45. Sembra tutto fatto per l'approdo dell'ex dirigente della Juventus nei quadri tecnici dell'Inter, anche se la nomina è attesa soltanto per la seconda settimana di dicembre. Dopo Juventus-Inter del 7 dicembre, infatti, arriverà la firma di Marotta sul contratto che lo legherà al sodalizio meneghino. L'ex dirigente di Samp e Juve, però, sarà operativo da subito. Lo scrive Tuttosport .

