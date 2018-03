Inter, l'ultima idea per il futuro è il ventenne Tousart del Lione

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nuove sul mercato dell'Inter, raccontate da Il Corriere dello Sport oggi in edicola: piace molto a Sabatini e Ausilio Lucas Tousart. Il ventenne centrocampista dell'Olympique Lione si sta prendendo i riflettori con una stagione da protagonista in questa annata ed è stato visionato giovedì in occasione della gara di Europa League contro il CSKA Mosca.