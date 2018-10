Inter, la Dinamo Zagabria chiede 5 milioni per Sunjic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ivan Sunjic è il nome nuovo per il mercato dell'Inter: oltre a Luka Modric, scrive oggi Leggo, piace Ivan Sunjic, 22enne centrocampista della Dinamo Zagabria. La società croata, per far partire il regista classe classe 1996 di Zenica, chiede circa 5 milioni di euro.