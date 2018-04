Inter, la doppia mossa di Ausilio per trattenere Cancelo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Doppia mossa dell'Inter per riuscire a trattenere Joao Cancelo anche la prossima stagione. La prima operazione è quella di proporre il rinnovo di contratto a cifre raddoppiate rispetto a quelle attuali, ovvero a circa 3 milioni di euro a stagione. Questo per ottenere il sì convinto del giocatore, già corteggiato da molte squadre di Premier League. L'altra mossa riguarda il riscatto dal Valencia, che attualmente è fissato in 35 milioni di euro entro la fine di maggio ma che l'Inter vuole ridiscutere sulla base di un ulteriore prestito (questa volta biennale) con obbligo di riscatto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.