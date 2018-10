Inter, la garra charrua di Vecino: "I gol nel finale non sono un caso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tocca al centrocampista nerazzurro Matias Vecino commentare il successo nel derby ai microfoni di InterTV: "Sta succedendo spesso che nei minuti finali riesco a fare giocate importanti, così come la squadra riesce a fare risultato sempre nel finale. Non è un caso, dipende anche dal fattore fisico: corriamo fino alla fine - sottolinea l'uruguaiano, autore dell'assist decisivo per Icardi -. Se ho toccato la palla sul gol annullato a Mauro? Io ho sentito qualcosa, l'ho appena toccata sì. Poi abbiamo comunque segnato, altrimenti non avrei detto nulla (sorride, ndr). Il derby è un campionato a parte che ti dà maggior fiducia, anche in vista dell'impegno di mercoledì. La gente lo sente molto e volevamo regalare ai tifosi questa gioia".