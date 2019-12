Inter, la Lokomotiv chiede lo sconto sul riscatto di Joao Mario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se dipendesse solo da me sceglierei di rimanere alla Lokomotiv" con queste parole della scorsa settimana Joao Mario ha chiarito la sua posizione circa la possibile permanenza al club di Mosca a fronte di un ritorno all'Inter per fine prestito. A tal proposito quest'oggi il quotidiano portoghese A Bola propone un aggiornamento interessante. Stando a quanto pubblicato, infatti, la Lokomotiv sarebbe pronta a riscattare il centrocampista ex Sporting Lisbona ma non ai 18 milioni di euro pattuiti la scorsa estate al momento delle firme. Decisivo un incontro fissato per i prossimi giorni fra i due club per fare il punto della situazione.