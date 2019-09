Inter, la prima da titolare di Barella dura solo 45 minuti: dentro Gagliardini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un'entrataccia su De Paul, sanzionata col giallo, e solo 45 minuti per Nicolò Barella all'esordio da titolare con l'Inter. Il centrocampista sardo, al rientro delle squadre dopo l'intervallo (nerazzurri in vantaggio per 1-0 sull'Udinese grazie al gol di Sensi), è infatti rimasto negli spogliatoi: al suo posto, Antonio Conte ha optato per l'ingresso di Roberto Gagliardini.