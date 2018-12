© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuova era Marotta in casa Inter. Un nuovo capitolo che inizia con i dubbi dell’ambiente nei confronti di Luciano Spalletti, dopo il flop che ha coinvolto il suo operato ed i risultati del club nerazzurro nelle settimane recenti. E così, se da una parte il nuovo Amministratore Delegato e Piero Ausilio appoggiano l’operato del tecnico di Certaldo, dall’altro è necessario che siano i fatti a rendere nuovamente solido il suo ruolo di architetto del progetto nerazzurro. Certamente a partire dalla gara contro l’Udinese, che fornirà un importante termometro rispetto al valore del carattere del gruppo attualmente in essere. Da comprendere quelle che saranno le scelte di formazione, e se finalmente ci sarà spazio per gente arrivata in estate con grandi aspettative ma relegata di fatto al ruolo di comparse. Lautaro Martinez e Keita fremono in attesa della loro possibilità, vedremo se contro l’Udinese sarà la volta buona.