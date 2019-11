© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Lautaro Martinez, Toro di casa Inter. E' tornato a Milano ieri e si è allenato senza acciacchi e scorie. Adesso sarà tempo per ragionare del futuro dell'argentino: nel contratto del giocatore c'è una clausola da 11 milioni di euro che non cancella il pericolo di una sua partenza. Contratto fino al 2023, c'è già stato un incontro con l'agente del calciatore: l'entourage di Lautaro potrebbe tornare in Italia a dicembre per la gara contro il Barcellona.