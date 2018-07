Inter, la prossima settimana il rinnovo di Icardi fino al 2023

© foto di www.imagephotoagency.it

La prossima settimana sarà quella buona per il rinnovo di Mauro Icardi con l'Inter. Il club e l'entourage dell'argentino inizieranno a discutere concretamente e entro la fine del mercato arriverà la firma. L'accordo sarà fino al 2023 e non ci sarà la clausola, mentre per lo stipendio si partirà da una base di 5-6 milioni di euro a stagione più bonus, con la possibilità di salire attraverso stagioni super. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.