© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà una settimana decisiva per il futuro di Andrea Pinamonti, attaccante che l’Inter ha ceduto al Genoa per 18 milioni ma con la possibilità di riacquistarlo a 20. Come riportato da Fcinternews.it, dopo la Befana ci sarà un incontro con l’agente del calciatore, Mino Raiola visto che come detto l’Inter detiene ancora la priorità sul suo futuro. Serve dunque un accordo tra tutte le parti prima della cessione da parte del Genoa. Sulle tracce del calciatore ci sono SPAL, Verona, Torino e Bologna.