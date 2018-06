Inter, la prossima settimana visite e firma di Nainggolan

© foto di Federico Gaetano

Nei prossimi giorni, verosimilmente dopo il weekend, Radja Nainggolan sarà a Milano per un primo contatto con la sua nuova casa. Proprio in quell'occasione il Ninja sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con l'Inter, prima di ripartire per le vacanze e tornare ad Appiano il 9 luglio, giorno dell'inizio del ritiro nerazzurro.