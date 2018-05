Inter, la Roma ha chiesto in prestito il terzino Dalbert

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma ha chiesto all'Inter il terzino sinistro Dalbert in prestito. Un sondaggio che probabilmente non andrà oltre, perché i nerazzurri non sono intenzionati a cedere il calciatore a titolo temporaneo dopo aver speso 20 mln di euro la scorsa estate e perché non troppo felici di rinforzare una diretta concorrente.