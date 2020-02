vedi letture

Inter, Lautaro e la corte del Barça: Marotta può chiedere Griezmann o Coutinho

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul possibile futuro in Spagna di Lautaro Martinez. Il Real Madrid è pronto all'offerta ma il giornale si concentra sull'ipotesi Barcellona. La clausola da 111 milioni di euro rende oggi impossibile ogni trattativa ma i Blaugrana potrebbero mettere sul piatto pedine interessanti. Marotta vorrebbe Antoine Griezmann, se fosse impossibile allora potrebbe rilanciare per Arturo Vidal e per Philippe Coutinho.