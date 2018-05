Inter, Lautaro Martinez in Italia la prossima settimana per le visite

La settimana prossima, spiega la Gazzetta dello Sport, è atteso in Italia Lautaro Martinez per sostenere le visite mediche con l'Inter. L'argentino martedì notte giocherà l'ultima gara con il Racing Avellaneda, poi la partenza per l'Italia e il via ai test fisici propedeutici alla firma del contratto. Il giocatore farà parte della rosa nerazzurra già dall'estate.