Inter, Lautaro Martinez: "Spalletti mi sta utilizzando poco, ma sto bene"

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Mi alleno nella maniera migliore, il tecnico non mi sta utilizzando ma sono pronto a dare il massimo in ogni allenamento per quando mi tocca farmi trovare pronto". Intercettato dai media argentini all'arrivo nel ritiro dell'Abiceleste, Lautaro Martinez commenta il suo momento personale fatto di pochi minuti in nerazzurro e di una nuova convocazione in Nazionale: "Senza dubbio sognavo andare al Mondiale, così come sognavo essere in ogni convocazione. E' il sogno massimo di ogni giocatore, do il massimo per essere qui perché è la cosa più bella. C'è un processo per cui stanno cambiando dei giocatori. Stiamo bene. Dobbiamo andare avanti ad allenarci, accettare le scelte e fare il massimo. Anche col Messico dobbiamo andare avanti, sappiamo che troveremo un ottimo avversario. Studieremo cosa dobbiamo fare per lavorare nel modo migliore".

Sulla permanenza di Scaloni:

"Questo tocca a chi deve occuparsene. Noi siamo qui ogni volta che serve, lavorando al meglio. Questa deve essere una decisione della dirigenza".

Ti piacerebbe che queste fossero le partite in cui giochi un po' di più per la Nazionale?

"Spero sia così, mi alleno in questi giorni e ci prepareremo nella maniera migliore".

L'ultima volta sei rimasto in ritiro nonostante l'infortunio. Credi sia la maniera migliore per dimostrare l'importanza della Nazionale?

"Ho detto in un'intervista di allora che sono rimasto perché c'erano compagni nuovi, una rosa nuova. E' un sogno stare qui, per cui credo si debba sfruttare ogni volta che si viene chiamati".