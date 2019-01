© foto di PhotoViews

Grande attesa per l'ultimo quarto di finale di Coppa Italia, che vedrà affrontarsi al Meazza Inter e Lazio. Luciano Spalletti schiera i suoi con il 4-3-3: a destra c'è d'Ambrosio, Miranda gioca al centro con Skriniar e Candreva nel tridente con Politano e Icardi. Solito 3-5-1-1 per Inzaghi, che conferma quasi in toto l'11 sconfitto dalla Juventus nell'ultimo turno di campionato. Le uniche novità sono rappresentate dal ritorno di Marusic e Acerbi al posto di Parolo e Bastos.

Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Candreva.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.