Ieri è toccato a Puscas, passato al Reading, oggi secondo Tuttosport sarà il giorno giusto per l'addio di Colidio e Nolan, entrambi destinati al Leeds. A quel punto l'Inter cercherà di smuovere anche le questioni Joao Mario e Ivan Perisic, per entrambi è forte l'interesse del Monaco. A quel punto, spiega il quotidiano, l'Inter potrebbe provare a chiudere per Arturo Vidal del Barcellona.