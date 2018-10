© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il derby, il doppio match col Barcellona e anche l'impegno all'Olimpico contro la Lazio. Ciclo di partite durissimo per l'Inter di Luciano Spalletti, terza in classifica dopo otto giornate grazie ai 16 punti conquistati. In Champions, la squadra meneghina dopo due turni è a punteggio pieno.

Le partite dell'Inter fino alla prossima sosta

21 ottobre ore 20.30 - Inter-Milan (Sky)

24 ottobre ore 21.00 - Barcellona-Inter (Rai 1 e Sky)

29 ottobre ore 20.30 - Lazio-Inter (Sky)

3 novembre ore 15.00 - Inter-Genoa (Sky)

6 novembre ore 21.00 - Inter-Barcellona (Sky)

11 novembre ore 12.30 - Atalanta-Inter (DAZN)