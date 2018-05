Inter, Lisandro Lopez verso l'addio: c'è l'Espanyol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sta per terminare l'avventura italiana di Lisandro Lopez: il difensore argentino, arrivato per colmare una lacuna in difesa a gennaio e impiegato solo nella gara contro il Bologna, tornerà al Benfica dopo l'ultima giornata di campionato senza che l'Inter eserciti il diritto di riscatto. Molto probabilmente per accasarsi altrove: secondo il quotidiano portoghese A Bola, infatti, il giocatore è nel mirino dell'Espanyol. Lopez ha già giocato nella Liga nella stagione 2013-2014, con la maglia del Getafe.