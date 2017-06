Inter, Lucas Moura più lontano: "PSG top club che cerca sempre di vincere"

© foto di Imago/Image Sport

Nel corso di un'intervista concessa al sito ufficiale del club, l'esterno offensivo del Paris Saint-Germain Lucas Moura ha parlato degli obiettivi futuri, dando qualche indicazione - perlomeno indirettamente - in merito al proprio futuro (l'Inter segue con attenzione il brasiliano): "Qui giochiamo ogni anno per vincere, io sto migliorando stagione dopo stagione. Il PSG è un grandissimo club che fa sempre il massimo per vincere"