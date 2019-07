Inter, Lugano e tournée d'oriente. Prossima tappa: Edin Dzeko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Acquisti a titolo definitivo: Godin e Brazao, definiti entrambi a gennaio, Lazaro e Agoume. In prestito: Sensi (con diritto di riscatto) e Barella (riscatto obbligatorio). Riscatti: Politano e Salcedo. Riacquisti: Radu. Obiettivi: Dzeko e Lukaku. Detto che gli obiettivi di mercato, l’Inter li ha - fino a ora - concretizzati tutti, arrivare a questi ultimi due sarà missione un tantino più astrusa. Se per il bomber della Roma, grazie all’intesa totale con il giocatore e l’attuale contratto in scadenza, arrivare alla fumata bianca sarà meno complicato, strappare il panzer belga al Manchester United rappresenta la vera “mission impossible” estiva di Marotta e Ausilio. Il mercato operato dalla dirigenza nerazzurra risulta praticamente scientifico. Obiettivi dichiarati da tempo, lavorati per tempo, raggiunti e regalati al comandante Antonio Conte giusto in tempo per la tournée asiatica. Tanti, ma non tutti. Con la grana Mauro Icardi ancora (separato) in casa e la zavorra (nonostante il periodo familiare molto delicato) Radja Nainggolan difficile da gestire, in Viale della Liberazione non possono affondare sul centravanti dei Red Devils, pronti a liberarlo solo dietro il cash richiesto (80-85 milioni) fin dai primi, timidi sondaggi. Ecco perché Dzeko resta la pista maggiormente percorribile per dotare la rosa di un nome offensivo nuovo. Il mercato è lungo e c’è tempo abbastanza per chiudere un cerchio dai contorni più o meno perfetti. Intanto c’è molta curiosità nel vedere la prima sgambata contro un avversario non esaltante sì, ma sicuramente utilissimo per iniziare a rivelare i primi rudimenti della nuova Inter contiana. Domani si torna a giocare a calcio.